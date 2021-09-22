/651538/رونالدو-يغيب-عن-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-ويستهام-في-كأس-الرابطة

اعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أولي سولشاير تشكيل فريقة أمام فريق وست هام في المبارة التي تجمعهما في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت تشكيلة نادي مانشستر يونايتد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو وخروجة من قائمة المباراة بينما جلس برونو فيرنانديز علي مقاعد البدلاء.

وجائت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي:

هندرسون

خط الدفاع:

لينديلوف، بايلي، ماتا، مارسيال

خط الوسط :

لينجارد، دالوت

خط الهجوم:

سانشو، تيليس، ماتيتش، فان دي بيك

بينما بدأ نادي وست هام بتشكيلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي:

أريولا

خط الدفاع:

فريدريكس، جونسون، ديوب، داوسون

وفي خط الوسط:

ماسوكو، كرال

خط الهجوم:

نوبل، لانزيني، يارمولينكو، بوين.

مانشستر يونايتد

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط؛ إذ تراجع من الصدارة للمركز الثالث بعد المباريات السبع التي أقيمت أمس السبت، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل وست هام المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 8 نقاط.

شهد اللقاء تسجيل البرتغالى كريستيناو رونالدو هدفاً لصالح اليونايتد ، فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من مواطنه برونو فيرناينديز، ليضعها رونالدو بين أقدام حارس يونج بويز.

ثم تعادل فريق يانج بويز السويسري في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب بوبي نغامالو, لتنتهي احداث الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل وحصول كل فريق علي نقطة وحيده.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اولي سولشاير قد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الآتي: تشكيل مانشستر يونايتد: فى حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: ماجوير، لينلدوف، وان بياساكا، لوك شاو. خط الوسط: فان دبيك، بوجبا، فريد. خط الهجوم: برونو فيرنانديز، سانشو، رونالدو.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من : نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني. ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف، جرينوود هدف.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اولي سولشاير قد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الآتي: تشكيل مانشستر يونايتد: فى حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: ماجوير، لينلدوف، وان بياساكا، لوك شاو. خط الوسط: فان دبيك، بوجبا، فريد. خط الهجوم: برونو فيرنانديز، سانشو، رونالدو.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من : نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني. ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف، جرينوود هدف.