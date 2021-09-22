8 أكتوبر.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في عمان

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يستعد الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًٕا، ضمن حفلات الصيف، يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل في عمان.

دوت الخليج يكشف موعد حفل الفنان تامر حسني بعمان.

تامر حسني يعلن موعد حفله بعمان

كشف حسني عن موعد الحفل من خلال نشره بوستر الحفل الرسمي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "معكم في حفل لايف بعمان يوم 8 أكتوبر 2021".

حفلات تامر حسني الصيفية

كما يحيي الفنان تامر حسني حفل غنائى جماهيري ، يوم ١٤ أكتوبر، وذلك بالمنارة أرينا.

وشوق تامر جمهوره للحفل حيث نشر البوستر الخاص به على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام وكتب معلقًا:" أكبر وأضخم حفلات القاهرة رجعالكم من جديد، يوم ١٤ أكتوبر بالمنارة أرينا".

وفي سياقٍ متصل، يحيي تامر حسني، حفلاً غنائياً آخر في الإسكندرية وذلك في الت 6 من أكتوبر القادم، احتفالاً بتخريج دفعة طلابية جديدة من إحدى الجامعات الخاصة هناك.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وكانت آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم «مش أنا»، الذي حقق نجاحًا ساحقًا، واكتسح شباك التذاكر بأعلى إيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

قصة فيلم «مش أنا»

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

أبطال فيلم «مش أنا» لتامر حسني

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.