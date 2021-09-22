رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار أمام منتدى الأعمال الكندى

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، كمتحدث أمام منتدى الأعمال الكندى العربى، الذى يعقد على مدار يومى 22-23 سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية، بتنظيم من سفارة جمهورية مصر العربية فى كندا وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى أوتاوا.





وصرح أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا، بأن مشاركة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جاءت فى جلسة بعنوان "فرص الأعمال الكندية فى العالم العربى"، حيث استعرض أبرز الفرص الاستثمارية التى توفرها الهيئة للمستثمرين الكنديين فى منطقة قناة السويس، فى ظل ما تتمتع به من عوامل جذب عالمية على صعيد البنية التحتية وحوافز الاستثمار فى مجالات عديدة مثل الخدمات اللوجستية والمنسوجات والبتروكيماويات والبطاريات الكهربائية وصناعة السيارات والأدوية والأعمال الزراعية والخلايا الشمسية ومواد البناء.

وأكد السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى، أن العرض الذى قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حظى باهتمام ممثلى القطاع الخاص الكندى المشاركين فى المنتدى، لاسيما لما توفره مصر من مدخل للمستثمرين الكنديين إلى القارة الإفريقية، وما توفره من شبكات طرق إقليمية عابرة للقارة، وعلى رأسها طريق القاهرة - كيب تاون المقرر الانتهاء منه خلال عامين، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة التى تمتلكها مصر مع مختلف دول العالم وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن تلك المشاركة تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية زخماً متنامياً، حيث تحتل مصر المركز الأول كأكبر شريك تجارى لكندا فى إفريقيا، والشريك الثانى فى العالم العربى، كما يشهد التعاون بين البلدين زيادة مضطردة فى عدد من القطاعات مثل التعدين، منوهاً إلى تنوع محفظة الاستثمارات الكندية فى مصر لتشمل مجالات عديدة مثل الخدمات المالية، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعى، وإنتاج الميثانول.

والجدير بالذكر، أن منتدى الأعمال الكندى العربى يُعقد على مدار يومين ويشهد اليوم الأول استعراض أبرز سبل التعاون بين كندا والعالم العربى فى الأعمال التجارية، وسبل انخراط المقاطعات الكندية مع العالم العربى.

كما يشهد اليوم الثانى مناقشة التعاون فى مجالات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى القطاع الصحى وتكنولوجيا الطيران والفضاء والطاقة والطاقة النظيفة.