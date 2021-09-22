جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى، الدكتورة ماجدة عبيد عضو لجنة البحث العلمى وأستاذ العمارة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وعميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، والتى وافتها المنية اليوم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة ينعى ماجدة عبيد عضو لجنة البحث العلمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.