تاج الدين: مصر دخلت الموجة الرابعة لكورونا والذروة قد تكون خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، إلى جانب تطعيم كافة العاملين فى المنظومة والطلاب، وهو ما يتم الآن من أجل الحد من انتشار كورونا وحماية الطلاب والأساتذة والعاملين.





وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج اليوم، مع الإعلامية دينا عصمت، على فضائية dmc، أوضح تاج الدين، أن وباء كورونا، هو وباء عالمى تتعامل معه الدولة المصرية وفق تطوراته بدقة شديدة. وأشار إلى أن مصر دخلت الموجة الرابعة، لكن لا يستطيع أحد تحديد متى ستكون ذروة هذه الموجة، مضيفا: "نتابع التطور إنما الحاجات دى مبيكنش ليها مدة محددة لأننا بنتعامل مع وباء وفيروس عالمى، وخلال 10 أيام أو أسبوعين قد نصل لهذا.. ولكن فى كل الأحوال هذه لا تحدد مسبقا". وأضاف "تاج الدين": "مصر تتعامل مع الجائحة باحترافية علمية عالية بهدف حماية المواطنين والنشء.. ونعمل على حماية الأطفال والدولة مهتمة بهذا".

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