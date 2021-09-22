وزير الخارجية يلتقى ملكة هولندا لبحث التعاون فى مجال الشمول المالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لبحث التعاون فى مجال الشمول المالى فى إطار جهود الدولة المصرية فى هذا المجال. كان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩، ألقى اليوم الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان.

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