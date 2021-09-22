مستشار الرئيس للصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 10 أيام أو أسبوعين 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن وباء كورونا هو وباء عالمى تتعامل معه الدولة المصرية وفق تطوراته بدقة شديدة، لافتا إلى أن مصر دخلت الموجة الرابعة ولكن لا يستطيع تحديد متى ستكون ذروة هذه الموجة، مضيفا: "نتابع التطور أنما الحاجات دى مبيكنش ليها مدة محددة لأننا بنتعامل مع وباء وفيروس عالمى، وخلال 10 أيام أو أسبوعين قد نصل لهذا.. ولكن فى كل الأحوال هذه لا تحدد مسبقا".
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في التعليم الجامعى وقبل الجامعى إلى جانب تطعيم كافة العاملين فى المنظومة والطلاب وهو ما يتم الآن من أجل الحد من انتشار المرض وحماية الطلاب والأساتذة والعاملين.
وتعليقاً على تطعيم الأطفال بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، قال "تاج الدين":"مصر تتعامل مع الجائحة باحترافية علمية عالية بهدف حماية المواطنين والنشء.. ونعمل على حماية الأطفال والدولة مهتمة بهذا".
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