وزير الخارجية: نشدد على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق...

شدد وزير الخارجية سامح شكرى، على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم، مؤكدًا رفضه التدخلات الأجنبية بالشؤون العربية.
وأضاف فى مقابلة خاصة لفضائية "سكاى نيوز عربية" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: خارطة الطريق الليبية هى أساس الحل بدعم من المجتمع الدولى، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
وكان وزير الخارجية قد أكد مجددا أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا، الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة عدد من دول الجوار.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري شدد على ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.
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