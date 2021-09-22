محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل فى الدورى الإنجليزى خلال الموسم الحالى

اختارت شبكة "سكاي سبورتس" بريطانيا الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي متفوقاً على كل اللاعبين المتواجدين في "البريميرليج" عقب مرور 5 جولات من عمر منافسات أشهر دوريات العالم.

وأكدت سكاي سبورتس في تقريرها عن تقييم اللاعبين أن محمد صلاح حصل على 8962 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الأفضل خلال الموسم الحالي.

وشددت الشبكة أن محمد صلاح واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي كما أنه نجح في التسجيل بواقع 4 أهداف و2 أسيست في 5 مباريات فقط ما يؤكد أنه يقدم مستويات متميزة مع الريدز.

وجاء في المركز الثاني النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس فريق ليفربول الإنجليزي الذي حصل على 8135 نقطة خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

بينما جاء في المركز الثالث ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي بواقع 7406 نقطة يليه زميليه تياجو سيلفا 7370 نقطة، وروميلو لوكاكو 6948 نقطة.

وفي المركز السادس تواجد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بواقع 6739 نقطة، يليه إيدرسون حارس مانشستر سيتي في المرتبة السابعة بواقع 6716 نقطة.

وجاء إسماعيل سار لاعب فريق واتفورد في المركز الثامن بواقع 6626 نقطة، يليه إدوارد ميندي لاعب تشيلسي بعدد نقاط بلغ 6595، وأخيراً تواجد برونو فيرنانديز في المركز العاشر بواقع 6525 نقطة.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي وفق تقييم سكاي سبورتس كالتالي..

محمد صلاح: ليفربول (8962) نقطة

أليسون بيكر: ليفربول (8135) نقطة

ماركوس ألونسو: تشيلسي (7406) نقطة

تياجو سيلفا: تشيلسي (7370) نقطة

وروميلو لوكاكو: تشيلسي (6948) نقطة

ساديو ماني: ليفربول (6739) نقطة

ايدرسون: مانشستر سيتي (6716) نقطة

إسماعيل سار: واتفورد (6626) نقطة

إدوارد ميندي: تشيلسي (6595) نقطة

برونو فيرنانديز: مانشستر يونايتد (6525) نقطة