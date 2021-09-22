تقارير جنوب أفريقية: موسمياني رفض عقوبة الأهلي وأبلغ الإدارة

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي القرار الصادر من إدارة القلعة الحمراء بتغريم الجهاز الفني والإداري واللاعبين بقيمة توازي 300 ألف جنيه بسبب الاخفاق في مباراة السوبر المصري لصالح فريق طلائع الجيش.

ووفقاً لصحيفة "سوكر" الجنوب أفريقية فإن موسيماني رفض توقيع أية عقوبات عليه أو اي من أعضاء الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، إن موسيماني أبدى رد فعل غاضب تجاه قرار رئيس النادي الأهلي بتغريمه 300 ألف جنيه (ما يقرب من 20 ألف دولار) بعد خسارة لقاء السوبر ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وأشار إلى أن موسيماني يرفض الغرامة، ويرى مبالغة كبيرة في الأمر، كما أنه أبلغ إدارة الأهلي بذلك.

في سياق متصل، قرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.