/651543/حمادة-ضوة-يخوض-انتخابات-نادي-بنها-الرياضي-ويؤكد-نستهدف-النهوض-بالنادي-وخدمته

أعلن المهندس حمادة ضوة، ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، في انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة، التي ستجرى في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

دوت الخليج

وتقدم "ضوة"، بأوراق ترشحه علي عضوية مجلس إدارة نادي بنها، مؤكدا أنه يستهدف من ترشحه خدمة نادي بنها الرياضي وأعضاء جمعيته العمومية، مشددا علي أنه في حالة حصوله على شرف ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة فإنه سيبذل كل ما في وسعه من جهد لخدمة النادي وتحقيق طموحاته وأهدافه.

وأشار ضوة، إلي أنه سيتواصل مع جميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي لطرح برنامجه الانتخابي، وفي النهاية ستكون للجمعية العمومية كلمة الحسم في الانتخابات للمصلحة العامة للنادي.

حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي ويؤكد: نستهدف النهوض بالنادي وخدمته

وقال المهندس حمادة ضوة، إن نادي بنها الرياضي يحتاج لتكاتف ومساندة الجميع لتحقيق طموحاته وأهدافه ووصوله إلي المكانة التي يستحقها في كل المجالات الرياضية لإسعاد جماهير النادي العظيمة.