/651544/الصحة-مصر-تستقبل-مليون-و-500-ألف-جرعة-من-لقاح-استرازينيكا-بمطار-القاهرة-الدولي-فيديو

شهد مطار القاهرة الدولى، منذ قليل وصول شحنة تضم 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة وتحمى من العدوى وكذلك الدخول فى مضاعفات حرجة.

دوت الخليج هذا وأكدت وزارة الصحة، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، ميرة إلى أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. وأشارت إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: مصر تستقبل مليون و 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.