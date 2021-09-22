فيديوجراف- مشروعات تنمية الصعيد.. اهتمام حكومى ورؤية مستقبلية

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الجهود التى تبذلها الحكومة متمثلة فى هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات التنمية بمحافظات الصعيد كلها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه يتم وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، مؤكدا أن ذلك يتسق مع اهتمام الدولة بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة فى محافظات الوجه القبلى.

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