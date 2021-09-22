الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الحى السابع بالكامل – المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 24/9/2021 وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 25/9/2021.





وأرجعت الشركة، وفقا لبيان صحفى، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبو العاتية بميدان إنبى والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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