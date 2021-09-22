/651546/خادم-الحرمين-الشريفين-الحل-السلمي-الملزم-لمشكلة-سد-النهضة-ضرورة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم /الأربعاء/ دعم المملكة بقوة للجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر و السودان المائية، بالإضافة إلى دعمها الحلول السلمية برعاية الأمم_المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

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وشدد العاهل السعودي -في كلمة المملكة التي ألقاها عبر الاتصال المرئي أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- على التزام المملكة الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، مشيرا إلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واستمرارها في التصدي للفكر المتطرف، وأوضح أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية.

خادم الحرمين الشريفين: الحل السلمي الملزم لمشكلة سد النهضة ضرورة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد فى بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها وذلك خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة