/651549/النائب-مصطفى-بكرىقرار-المشير-حفتر-بالترشح-لرئاسة-ليبيا-صائبوسيصيب-الإخوان-فى-مقتل

‏قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن قرار المشير خليفة حفتر بالترشح لرئاسة الجمهورية في ليبيا قرار صائب جدا ، فالرجل له رصيد كبير لدي الشعب الليبي ، وله مواقفة الثابتة دفاعا عن وحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه ،هذا القرار أصاب الإخوان و المليشيات ودعاة الفوضي في مقتل .

دوت الخليج

وتشهد ليبيا استعداد بشأن ترشح المشير خليفه حفتر للرئاسةوذلك بتكليف عبد الرزاق الناظوري كقائد عام لقواته لمدة 3 أشهر تماشيًا مع ما ينص عليه قانون انتخاب الرئيس المتنازع عليه والذي ينص على أن المرشحين في المناصب السياسية يجب أن يستقيلوا قبل 90 يومً هذا في وقت جدد وزير خارجية ألمانيا دعوته إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المرتزقة.

النائب مصطفى بكرى:قرار المشير حفتر بالترشح لرئاسة ليبيا صائب..وسيصيب الإخوان فى مقتل

وتأتى هذه الخطوة بعد يوم من سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، فيما تأتى خطوة المشير حفتر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلا، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه. وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر.