تأكيداً لـ دوت الخليج: الزمالك يهدد باللجوء للفيفا بسبب عقوبة شيكابالا

/651545/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-الزمالك-يهدد-باللجوء-للفيفا-بسبب-عقوبة-شيكابالا

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ترفض القرارات الموقعة على قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قاسية على شيكابالا ويجب دراسة الأمر من جديد، وأن هذه العقوبة كبيرة للغاية".

وتابع" من الممكن أن نلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية، لحفظ حقوق نادي الزمالك في هذه العقوبة، لأن ما حدث أعلى من توقعاتنا وكنا نريد إزالتها، وذلك بعد شهادة رئيس الاتحاد أحمد مجاهد".

وواصل" إدارة الزمالك سلمت الأمر للجنة القانونية للنادي، وسيتم دراسة ما حدث ومن بعدها سيتم إعلان القرار الرسمي للنادي، وبما يحفظ حق اللاعب أيضا".

واختتم" شيكابالا لن يتحدث أو إدارة الزمالك حاليا، والأمر الآن في يد اللجنة القانونية، ومن بعدها ستكون القرارات الهامة والرسمية، وفي حال التأكد من الموقف القانوني سيكون هناك رفع شكوى لدى الفيفا".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

الزمالك يهدد باللجوء للفيفا بسبب شيكابالا

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".