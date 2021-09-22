/651547/تكريم-نائب-التنسيقية-علاء-عصام-من-السفارة-الأمريكية

قامت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بتكريم النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع نظرا لمشاركته في برنامج الزائر الدولي الأمريكي.

وشارك النائب علاء عصام ضمن البرنامج في الإشراف علي الإنتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة وزار ٦ ولايات أمريكية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج تخرج منه عددا من رؤساء الدول والأمراء والوزراء والسياسيين وأبرزهم الرئيس الصيني الحالي والرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين قباج، في افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة، والمقام تحت رعاية السيدة الأولى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ٢٢ سبتمبر وذلك في مول مصر.

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وافتتح المعرض بحضور كل من الدكتوره وفاء أبو بكر الكيلاني، والدكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. ويقدم المعرض المنتجات المحلية والحرف التراثية على مستوى المحافظات المصرية، حيث شارك في المعرض أكثر من ١٣ محافظة.

وتضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب أحمد فتحي، والنائبة هدي عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفد التنسيقية يشارك وزيرة التضامن افتتاح معرض "ديارنا للأسر المنتجة" في مول مصر

وفي نهاية اللقاء، رحبت الوزيرة بالسادة الحضور من أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين لحرصهم علي دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية.