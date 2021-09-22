/651548/تكريم-النائب-علاء-عصام-من-السفارة-الأمريكية

قامت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بتكريم النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع نظرا لمشاركته في برنامج الزائر الدولي الأمريكي.

دوت الخليج وشارك النائب علاء عصام ضمن البرنامج في الإشراف علي الإنتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة وزار ٦ ولايات أمريكية . الجدير بالذكر أن هذا البرنامج تخرج منه عددا من رؤساء الدول والأمراء والوزراء والسياسيين وأبرزهم الرئيس الصيني الحالي والرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات .

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