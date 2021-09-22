بنزيما وأسينسيو يتقدمان 3-1 لـ ريال مدريد ضد مايوركا فى الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد أحداث الشوط الأول من مباراته ضد نظيره ريال مايوركا متقدما بنتيجة 3-1، في المباراة التي تقام بين الفريقين حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021 / 2022.

افتتح كريم بنزيما أهداف اللقاء مبكرا بعد مضي 3 دقائق فقط، وسجل ماركو أسينسيو هدفين ريال مدريد الآخرين في الدقائق 24 و29، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 25 عبر اللاعب لي كانج.

تشكيل ريال مدريد جاء كالتالى: حراسة المرمى: كورتوا/ الدفاع: ميجيل - ألابا - ميليتاو - ناتشو / الوسط: فالفيردي - كامافينجا – أسينسيو/ الهجوم: فينيسيوس - كريم بنزيما – رودريجو جوس.

وتواجه الفريقان فى 58 مباراة من قبل، نجح ريال مدريد في الفوز بـ 37 مباراة، بينما حسم فريق ريال مايوركا لصالحه 10 مباريات وخيم التعادل بينهم على 11 مباراة.

وخطف ريال مدريد فوزا قاتلا على نظيره فالنسيا بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ 11 نقطة، فيما يأتي فالنسيا ثالثاً برصيد 10 نقاط.

في المقابل، يتواجد ريال مايوركا في المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، عقب التعادل السلبي أمام فياريال في الجولة السابقة.