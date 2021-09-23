الزمالك: بنود لائحة العقوبات في مصلحة شيكابالا.. واللجنة القانونية تدرس الأمر جيداً

/651551/الزمالك-بنود-لائحة-العقوبات-في-مصلحة-شيكابالا-واللجنة-القانونية-تدرس-الأمر-جيدا

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت تحويل ملف محمود عبد الرازق شيكابالا إلى اللجنة القانوينة بالنادي، ومعرفة قرار الشئون القانوينة في العقوبة التي تم توقيعها اليوم على شيكابالا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة” الشئون القانونية هى التي تنظر الملف حاليا وذلك بعد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكل الأمور واردة في القادم لحدوثها”.

وواصل” غير راضي تماما عن عقوبة شيكابالا وما حدث ليس له بالواقعة من الأساس والجميع شاهد ما حدث خلال أحداث إحتفالية الدوري من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يتعدى عليه شيكابالا مطلقا”.

واختتم” لائحة التظلمات واتحاد الكرة تأتي في صف شيكابالا، فكيف خرجت هذه العقوبة، ولابد أن تتم العدالة ولا يرى أي مسئول الحكم بالأهواء، ولم يخرج أي تصرف من اللاعب ليتم عقوبتة بالإيقاف لمدة 8 مباريات و 250 ألف جنية”.

رضا عبدالعال لـ دوت الخليج: حسين لبيب يبحث عن الظهور الإعلامي فقط.. وهذا سبب عدم وجود رموز للزمالك

تحدث رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق عن أزمات نادي الزمالك الحالية ورأية في سبب هذة الأزمات كيف يخرج الفارس الأبيض منها.

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج للحديث عن الأزمات والأوضاع التي يمر بها النادي.

وضح رضا عبدالعال سبب دخول نادي الزمالك في هذة الأزمات قائلاً: كل ما يحدث سببة الرئيسي هو تشوية إنجازات مجلس مرتضي منصور.

أزمة شيكابالا

وواصل: هناك بعض الصفحات كانت تقف مع مرتضي منصور والان تم شرائها لتكون ضد مرتضي منصور.

وأردف : ما نراة داخل نادب الزمالك ليس طبيعي ,وهناك حملة لتشوية النادي ,وحزين لرؤية حملة التبرعات الأخيرة لأنها لا تليق بنادي الزمالك.

وعلل: أبناء النادي لا يطيقون بعضهم البعض ولو تكاتف رموز وأبناء النادي سيصبح نادي الزمالك في منطقة اخري .

وأضاف : مجلس الزمالك الحالي جاء لينفذ أوامر معينة وحسن لبيب يهتم بأخذ اللقطة والدليل ما فعلة في إحتفالية الدوري حيث لم يتحرك من جانب درع الدوري .

وقال: نادي الزمالك لم يشهد حالة إستقرار مثل ما وجدها مع مرتضي منصور وكل مايحدث حاليا الهدف منة عرقلة رجوعة.