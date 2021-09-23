/651552/الزمالك-من-الصعب-قيد-صفقات-الفريق-الجديدة-ونحاول-مع-الفيفا-لحل-الأمر-بطريقة-ودية

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يعاني حاليا من أزمة غلق القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن هذا الأمر صعب للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" نتحرك الآن في جميع الإتجاهات، وكانت هناك مواقف مماثلة لهذا الأمر وتم رفع العقوبات، وننتظر رد الفيفا على القرار الأخير".

وتابع" نحاول حل الأزمة قبل غلق باب القيد في أكتوبر المقبل، وفي حاله عدم الحل ستكون الأمور صعبة للغاية داخل النادي، خاصة للاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة".

وواصل" في حقيقة الأمر، هناك صعوبة بالغة في حل أزمة القيد ولكن نسير بالخطوات القانونية، أملاً في وجود أي حل يفيد النادي خلال الفترة القادمة، وأن ما حدث نتاج للمجلس الماضي المنتخب".

واختتم" تحدثنا مع الفيفا أن القيد في مصر مستمر حتى 7 أكتوبر المقبل وهناك إمكانية في إلغاء العقوبة، وفتح القيد ثم بعد ذلك يتم تسوية جميع الأمور المالية مع الجميع، والأهم حاليا تسجيل الصفقات الجديدة".