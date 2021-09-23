/651557/أحمد-دياب-سيتم-إنشاء-حساب-خاص-لرابطة-الأندية-بجانب-الإدارة-الخاصة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية الجديد، أنه سوف يتم إنشاء إدارة خاصة لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" إدارة الدوري المصري ستكون بعيدة تماما عن الاتحاد المصري لكرة القدم، ولن تكون هناك أي صله بينهما".

وتابع" أيضا سيتم إنشاء لائحة خاصة للأندية، وسيتم عرضها على المسئولين قبل اعتمادها، لأن هذا حق أصيل لهم قبل الاعتماد".

وواصل" سوف يتم إنشاء حساب خاص لرابطة الأندية، وأيضا سيتم عرضة على مسئولي الأندية خلال الاجتماع القادم مع رابطة الأندية".

واختتم" نسعى لتواجد الدوري المصري على الساحة العربية، لأنه لا يقل عن أي دوري عربي، وكان في أحد الفترات الأقوى عربيا بسبب النظام الذي كان يتم العمل عليه".

أحمد دياب: رابطة الأندية سوف تعمل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري الجديد، أن جميع الأعضاء المتواجدون في الرابطة يمتازوا بالاحترافية الشديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" لا يسعى أي عضو في اللجنة للمصلحة الشخصية، وإنما الصالح العام للرياضة المصري، وأن هناك تفاهم كبير بين جميع الأعضاء وهذا يساهم في نجاح الرابطة خلال الفترة القادمة".

وتابع" قبل بداية الموسم الجديد هناك صعوبات بالغة وشديدة للغاية، ولكن سوف تسعى اللجنة في إدارة هذا الموسم باحترافية شديدة من العبور من هذا الموسم الاستثنائي".

وواصل" الاجتماع الأول للرابطة بعد اختيار الرئيس والنائب، سيكون الأحد القادم، وسيتم الحديث والكشف عن جميع الملفات الشائكة في بطولة الدوري من أجل حلها والعبور لبر الأمان خلال الفترة القادمة".

أحمد دياب رئيساً لرابطة الأندية

وأردف" سيتم مناقشة لائحة النظام الأساسي في المقام الأول في الاجتماع القادم، وسيتم وضح لائحة للرابطة خلال الفترة المقبلة".

واختتم" سيكون هناك قرار حاسم لشكل الدوري الموسم القادم، وسيكون لدينا خطة محكمة لإنهاء بطولة الدوري بشكل مبكر عكس المواسم الماضية".

أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية، أن الرابطة ستكون مستقلة عن اتحاد كرة القدم المصري، وسيتم مناقشة شكل الدور الجديد، من أجل اختيار الشكل الأفضل الذي يليق الكرة المصرية".