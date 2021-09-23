/651558/محمد-الشناوي-طلب-الرحيل-عن-الأهلي-تعرف-على-التفاصيل

أكد سيد السويركي، مدرب حراس مرمى فريق طلائع الجيش، أن محمد الشناوي حارس الأهلي كان يرغب في الرحيل عن الفريق عام 2017.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" في عام 2017 كان محمد الشناوي لا يشارك بصفة أساسية مع الأهلي ولا ينضم لمنتخب مصر، وكان يلعب في ذلك الوقت، شريف إكرامي في حراسة مرمى الفريق".

وواصل" بعد الصبر والاجتهاد أصبح الشناوي الحارس رقم 1 في مصر ولا يستطيع أحد الآن أن يحجز مكانا أساسيا عليه في المنتخب أو النادي".

وتابع" بداية محمد الشناوي مع كرة القد كانت صعبة للغاي، فرحل عن الأهلي ثم لعب في طلائع الجيش وبتروجت، قبل أن يعود للفريق، وكان يمر بسوء المستوى خلال بعض الفترات".

وزاد" أتذكر في أحد المرات كان الشناوي سبب خروج الأهلي من البطولة العربية، وطالب الجميع رحيله عن الأهلي، ولكنه أستمر وكافح وأصبح رقم 1 في مصر".

واختتم" الرغبة في الرحيل عام 2017 كانت سبباً في تمسك محمد الشناوي بفرصة اللعب مع النادي الأهلي لأطول فترة ممكنة، ويستطيع اللعب لسنوات عديدة بهذا المستوى".

محمد بسام: أهدى كأس السوبر المصري لروح المشير محمد حسين طنطاوي

أكد محمد بسام، حارس فريق طلائع الجيش، أن الفوز ببطولة لفريق خارج الأهلي والزمالك يمثل تحدي كبير للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أهنئ لاعبي طلائع الجيش للفوز بالمباراة، وكان هناك هدف من أجل تحقيق اللقب".

وتابع" هذه البطولة إهداء لروح المشير محمد حسين طنطاوي، والذيك ان داعما لفرق الجيش دائما، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

وواصل" بالنسبه للتيشرت الخاص بوالدتى كنت أريد الإحتفال به في نهائي الكأس، ولكنني كان لدي إصرار على الفوز اليوم وأهدى لها الفوز بالكأس، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة القادمة".

محمد الشناوي ومحمد بسام

وزاد" أتمنى أن نحصد الألقاب مرة آخرى وتواجدنا لمدة أسبوع واحد فقط قبل المباراة، ونقدم هذا الأداء فهذا إنجاز كبير للغايه".

واختتم" التصدري لركلات الجزاء توفيق من عند الله، ويأتي بالتعب والإجتهاد، والأهم هو تحقيق اللقب ولن أتواجد بجوار كأس السوبر اليوم من جديد لأن هذا اليوم مختلف للغاية".