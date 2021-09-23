البرهان يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، ببرقية تعزية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق.





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