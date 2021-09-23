/651559/لجنة-التظلمات-عقوبة-شيكابالا-نهائية-ولا-يمكن-التظلم-على-الإيقاف

أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا جاء بناء على تقرير مراقب المباراة والحكام.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" القرار على عقوبة شيكابالا لا يكون عن طريق الرجوع لمشاهدة الفيديو الخاص بالمباراة، ولكن تقرير الحكم والمراقب نركز على الأمور المتشابهة ثم يتم تنفيذ العقوبة المستحقة".

وتابع" السبب الأساسي في تخفيض العقوبة كان بدافع إنساني لأن لاعبي الزمالك كانوا في ذلك التوقيت يقوموا بالاحتفال ببطولة الدوري، ولهذا تم تخفيض العقوبات على لاعبي الزمالك".

وواصل" نادي الزمالك قد تقدم بتظلم خلال الفترة الأخيرة، وذلك هو القانوني لهم، وأن الحديث عن الذهاب للفيفا فهذا حقهم ولكن لجنة التظلمات قامت بتنفيذ القانون والاعتماد على قرار مراقب المباراة والحكم".

واختتم" لا يجوز التظلم في عقوبة الـ 8 مباريات، وأيضا لا يجوز التظلم في عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات، وهذا هو القرار النهائي من الاتحاد ولا يمكن تخفيض العقوبة نهائياً".

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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت تحويل ملف محمود عبد الرازق شيكابالا إلى اللجنة القانوينة بالنادي، ومعرفة قرار الشئون القانوينة في العقوبة التي تم توقيعها اليوم على شيكابالا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة” الشئون القانونية هى التي تنظر الملف حاليا وذلك بعد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكل الأمور واردة في القادم لحدوثها”.

عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا

وواصل” غير راضي تماما عن عقوبة شيكابالا وما حدث ليس له بالواقعة من الأساس والجميع شاهد ما حدث خلال أحداث إحتفالية الدوري من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يتعدى عليه شيكابالا مطلقا”.

واختتم” لائحة التظلمات واتحاد الكرة تأتي في صف شيكابالا، فكيف خرجت هذه العقوبة، ولابد أن تتم العدالة ولا يرى أي مسئول الحكم بالأهواء، ولم يخرج أي تصرف من اللاعب ليتم عقوبتة بالإيقاف لمدة 8 مباريات و 250 ألف جنية”.

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