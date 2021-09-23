رمضان السيد: موسيماني لا يعترف بالأخطاء ويجب إنقاذ الأهلي سريعاً

/651560/رمضان-السيد-موسيماني-لا-يعترف-بالأخطاء-ويجب-إنقاذ-الأهلي-سريعا

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، هو المتسبب الأول في خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" موسيماني ساهم بنسبه كبيرة في خسارة الأهلي مباراة كأس السوبر المصري، ودائما لا يتعلم من الأخطاء التي يقع فيها خلال المباريات، وتتكرر بطريقة مستمرة".

وأكمل" خط دفاع الأهلي يعاني كثيرا وأيضا خط الوسط لا يوجد أي ضغط على لاعبي الخصم، وكان في السابق عندما يخسر الأهلي الكرة، يتم إعادتها خلال 4 ثواني أما الآن لا يوجد هذا الأمر".

وتابع" خسارة السوبر المصري للأهلي يتحملها موسيماني بنسبه 100% أما الدوري فخسارته بنسبه 70%، وإذا استمر موسيماني على هذا الحال سيخسر الفريق بطولات عديدة خلال الفترات القادمة".

وزاد" موسيماني لا يعمل على تصحيح الأخطاء التي يقع فيها مع الأهلي، ويعاند نفسه كثيرا مما يفقده المباريات بطريقة غريبة، وفي السابق كنت أول الداعمين له في تدريب الأهلي ولكن حاليا لا يوجد هذا الأمر".

وأستكمل" المدرب الجنوب أفريقي غير قادر على معالجة الأخطاء التي تحدث خلال المباريات، ولا يوجد أي ربط بين خطوط الأهلي الثلاثة، والدليل على ذلك مباراة طلائع الجيش".

واختتم" لابد من وجود الحلول خلال الفترة القادمة، ويجب أن يلتزم المدرب بغرامة الإدارة للفريق بالكامل، لأن الدعم يأتي دائما في الخسارة قبل المكسب".