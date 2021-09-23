/651561/حسام-البدري-لم-أفشل-مع-منتخب-مصر-ولماذا-لم-تتحدث-الجماهير-عن-راتب-كارلوس-كيروش

أكد حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب، أنه دائما عندما يتواجد مدرب مصري يقود منتخب مصر، يتعرض للضغوطات الإعلامية والجماهيرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" الإعلام المصري دائما يتحدث عن راتب المدرب المصري، ولكن لا يتحدث أحد عن راتب المدرب الأجنبي، والذي كنت أحصل عليه مع منتخب مصر لا يتجاوز 30% من راتب كارلوس كيروش".

وأكمل" لم أفشل مع منتخب مصر، وكنت أتحمل الصعاب من أجل فرحة الجماهير المصرية، وخطاب إقالتي لم يتم ذكر فيه أنني فشلت في التأهل لكأس العالم، وتعرضت للظلم الشديد مع المنتخب بكل صراحة".

وتابع" إذا تمت المقارنة بين فترتي وفترة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، سوف نرى أن طريقة لعب المدرب لم تعجي الجميع ولكن النتائج كانت تسير بشكل طيب، وهذا الذي حدث معي كنت أقدم المطلوب ولكن لأنني مصري رحلت عن تدريب المنتخب".

واختتم" لا أصدق أنني تم إقالتي من تدريب منتخب مصر، لأنني لم أفشل حتى الأن خلال البرنامج الذي تم العمل عليه، والأرقام والنتائج كانت في صالحي، ولهذا أريد أن أعرف لماذا رحلت عن تدريب منتخب مصر".

طلعت يوسف: النتائج تحدد نجاح كارلوس كيروش مع منتخب مصر.. ويكشف أسباب رحيل حسام البدري

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تواجد كارلوس كيروش ونجاحة معتمد على النتائج، ولكن هو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

وأكمل" منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحدت إدارتة لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

حسام البدري

وتابع"كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخ كبير ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم" منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".