شكرى يناقش القضايا محل الاهتمام المشترك مع نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، فى إطار العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين، حيث تناقش الجانبان حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية قد التقى بـ نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الأربعاء، فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة.