فيديو - رئيس الأرصاد السابق : غدا .. سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن أمس الأربعاء كان نقطة انطلاق فصل الخريف فلكيا، لافتا إلى أن هذا الفصل من أمتع فصول السنة وأكثرها اعتدالا فى درجات الحرارة.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحرى، لافتا إلى أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة فى سقوط أمطار شديدة فى بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية. ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن اليوم الخميس يشهد انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية "مرسى مطروح، والسلوم، والإسكندرية".

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