سامح الحفنى .. مندوبا دائما لـ مصر بالمنظمة العامة للطيران المدنى

والطيار سامح الحفنى، يتمتع بكفاءة وخبرة كبيرة فى قطاع الطيران المدنى، حيث شغل عدة مناصب مهمة بـ الطيران المدنى المصرى، حيث كان رئيسا سابقا لـ الشركة القابضة لمصر للطيران.
ونجحت الشركة القابضة لـ مصر للطيران تحت قيادته، فى تقليص حجم خسائرها خلال العام المالى 2014-2015 واستطاعت شركة مصر للطيران فى عهده تحقيق فائض أرباح كبير.
وتولى الحفنى منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وكان آخر منصب له "رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى"، وتلك الخبرة دعمت ترشحة لشغل هذا المنصب المهم.
جدير بالذكر، أن منظمة الأيكاو تأسست عام 1947، كـ إحدى منظمات الأمم المتحدة ومقرها الرئيسى مونتريال بكندا، وتضم فى عضويتها 193 دولة بينهم مصر، والتى تعد من أقدم أعضاء المنظمة.
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