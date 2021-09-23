صورة - الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة انخفاض كبير فى درجات الحرارة، موع وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، وكذلك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة، وخصوصا على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة ولكنها تكون أمطارا خفيفة.

حالة الطقس

وكان الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، قد أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحرى، لافتا إلى أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة فى سقوط أمطار شديدة فى بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.