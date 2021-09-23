فيديو - مبروك عطية : المنتحر يُصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين

جدة - نرمين السيد - قال الداعية الإسلامى، الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر الشريف، إن الشخص المنتحر إيمانه ضعيف، مشيرًا إلى أن هذا الضعف شىء طبيعى لأن الإيمان يزيد وينقص.





وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن دور المجتمع المسلم تجاه المنتحر يتلخص فى أمرين، أولهما أن يُغسَّل هذا الشخص، ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، ويُدفن فى مقابر المسلمين ويُدعى له بالرحمة والمغفرة. وأوضح الدكتور مبروك عطية، أن الأمر الآخر الذى يجب على المجتمع المسلم فعله، هو الحرص على عدم تكرار مثل تلك الحوادث مع أناس آخرين من خلال حل مشكلاتهم كـ تيسير الزواج، وإيجاد فرص العمل وما إلى ذلك.

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