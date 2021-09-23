طقس الخميس .. انخفاض ملحوظ لـ درجات الحرارة ورياح متقطعة .. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليكون الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.





بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. حالة الطقس اليوم وكشفت الأرصاد أن هناك أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى مساء على فترات متقطعة 30: 60% تقريبا، وتشهد السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على فترات متقطعة، ويشهد البحر المتوسط اضطرابا فى الملاحة البحرية. أما حالة البحرالمتوسط فتكون اليوم مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لـ حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 22 الأسكندرية 30 23 وادى النطرون 32 22 طنطا 31 22 شبين الكوم 32 23 دمنهور 32 23 بلطيم 30 23 مطروح 29 22 السلوم 30 22 سيوة 35 20 بورسعيد 30 22 دمياط 30 22 الزقازيق 32 23 المنصورة 31 22 الإسماعيلية 32 23 السويس 32 23 العريش 30 23 رفح 30 22 رأس سدر 36 23 نخل 34 17 نويبع 34 27 طابا 34 25 كاترين 31 16 الطور 34 27 شرم الشيخ 36 27 الغردقة 38 26 مرسى علم 37 27 الفيوم 35 23 بنى سويف 36 23 المنيا 36 23 أسيوط 37 22 سوهاج 39 24 قنا 39 25 الأقصر 40 25 أسوان 40 25 إدفو 41 24 أبوسمبل 41 24 الوادى الجديد 41 22 شلاتين 36 26 حلايب 33 27

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