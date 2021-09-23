فيديو - أبو الغيط : إسرائيل ستدفع ثمن «سد الخراب» فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن إسرائيل وجدت أن "إبريل" شهر عسل تاريخى ولكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 عامًا.

وتابع: "أرفض إطلاق اسم سد النهضة عليه بل هو سد الخراب.. لأنه يمثل خرابًا على مصر والسودان".

وأوضح أن القضية الفلسطينية انزوت خلال السنوات العشر الماضية تحت الفعل ثم الفوضى التى خلقت بسبب "الربيع العربى" والأحداث التى شهدتها المنطقة فى تلك الفترة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى لا يمكنه أن يتناسى هويته، متوقعا أن يصل تعدادهم 12 مليون نسمة بحلول عام 2050، مقابل 8 ملايين فى إسرائيل، وهو ما يرجح كفة الفلسطينيين حال استمرار الصراع.