صور - تفاصيل لقاء النائب العام بأول عضوات معينات بـ النيابة العامة

جدة - نرمين السيد - وأبدت عضوات النيابة العامة لـ النائب العام فى ختام اللقاء، رغباتهن فى أماكن العمل التى يتطلعن إليها فى النيابة العامة.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد وجه معهدَ البحوث الجنائية والتدريب بإعداد برنامج تدريبى لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، حيث تم إعداد دورة تأسيسية لهن خلال الفترة من الرابع حتى الـ 22 من شهر سبتمبر الجارى بإجمالى 72 ساعة تدريبية على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة.

ودُربن خلالها على جميع أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة فى كافة نواحى العمل، للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

وتضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، والتى أثنت على التعاون البنَّاء بين النيابة العامة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات بـ النيابة العامة.

وتضمنت الدورة زيارة جميع إدارات مصلحة الطب الشرعى من: "تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير"، إذ حضرت العضوات تشريحًا فى إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين بالدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين.

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة، والتقين بـ اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.