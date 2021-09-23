نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكوبرى الجيزة المعدنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، بينما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

كما ظهرت بعض الأحجام بالدائرى القادم من مخرج سعدالدين الشاذلى ومتجه لطريق السويس، كذلك الأمر بمحور 26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ولفت يونس نقلا عن صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل ومتجه للدقى، لذلك يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، كذلك ظهرت بعض الأحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذلك يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتابع بأن هناك بعض الأحجام التى ظهرت أيضا بمطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للملك الصالح، أما فيما يخص الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد ومرضى.