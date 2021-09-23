وذلك ضمن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري والتي تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عربات الدرجة الثالثة المكيفة الروسي التي تدخل الخدمة لأول مرة في تاريخ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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