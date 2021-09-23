بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين digital.gov.eg

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، يبحث الكثير من المصريين عن كيفية إضافة المواليد الجدد على البطائق التموينية، وذلك بعد إعلان وزارة التموين وتجارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الحديثة والأفراد الغير مسجلين في نظام التموين من خلال بوابة مصر الرقمية بعد توافر عدة شروط أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسنستعرض في هذا المقال كيفية إضافة المواليد الجدد والشروط التي يجيب توافرها لإضافة الأفراد إلى نظام التموين.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

هناك عدة شروط أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة المواليد الجدد على البطائق التموينية، وذلك بعد إعلان الوزارة مؤخرا عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد في نظام التموين، واليكم شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين التي أعلنتها الوزارة عبر السطور الآتية:

يشترط أن يكون الفرد الذي يرغب في تسجيل ابنه على البطاقة التموينية يستحق ذلك بالفعل.

يشترط أن يكون الفرد الذي قام بتسجيل ابنه في نظام التموين مواطنا ذا الجنسية المصرية.

يجب أن لا يزيد دخل المواليد الفئات الأولى بالرعاية عن 1500 جنيه مصري أو لا يزيد معاشه عن 1200 جنيه مصري.

يجب أن يكون الأفراد الغير مسجلين في نظام التموين من بعد مواليد 2005 وألا يتعدى أعمارهم 3 سنوات.

يشترط ألا يزيد عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة التمونية عن 4 أفراد للأسرة.

خطوات إضافة المواليد الجدد في نظام التموين

يمكن إضافة المواليد الجديدة والأفراد الغير مسجلين في نظام التموين عبر منصة مصر الرقمية بحد أقصى هو 4 أفراد من الأسرة الواحدة، واليكم الخطوات لإضافة الأفراد الجديدة في نظام التموين عبر السطور التالية: