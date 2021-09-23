/651563/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات الكبرى، لعل أبرزها مباراة برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

غرناطة أمام ريال سوسيداد في تمام الساعة 7.30 مساءً - beIN Sports HD 2

أوساسونا أمام ريال بيتيس في تمام الساعة7.30 مساءً - beIN Sports HD 1

قادش أمام برشلونة 10 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقام مباراة النصر امام الباطن في تمام الساعة 5.25 مساءً

تقام مباراة الفيحاء أمام الأهلي في تمام الساعة 5.30 مساءً

تقام مباراة الطائى أمام الإتفاق في تمام الساعة 5.45 مساءً

تقام مباراةالشباب أمام الهلال في تمام الساعة 7.25 مساءً

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .