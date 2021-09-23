/651565/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلى-ضد-الزمالك-فى-قمة-محترفى-اليد

يخوض فيرق النادي الأهلي لكرة اليد مباراته اليوم الخميس أمام غريمة التقليدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ، مواجهة القمة فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.

وترتفع وتيرة المباراة بين الفريقين ويشارك الهنداوي في حراسة المرمى ليقدم مستوى مميز ويتصدى لرمية جزائية ويرد الزمالك بهدف التقدم ليحيى الدرع وتصبح النتيجة ٢٥-٢٤ لصالح الزمالك مع الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثاني.

الزمالك بطلا لدوري السوبر الافريقي

وتدخل المباراة دقائقها الحاسمة و يحتسب الطاقم التونسي رمية جزائية للأهلي يسجلها زيزو بعدها يخطف الزمالك مرتدة وينفرد بكار بالطيار الذي يتألق و يتصدى للكرة بعدها يرد كاتونجا بالتألق و التصدي و تصل النتيجة للتعادل ٢٦-٢٦.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ومع التعادل ٢٧-٢٧ يمنح الإسباني أوليفر روي المدير الفني تعليماته للاعبين في الوقت المستقطع ويسجل يحيى الدرع الهدف الحاسم القاتل ليفوز الزمالك ٢٨-٢٧ و يتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

وبهذا التتويج يحافظ الزمالك على لقب السوبر الإفريقي وهو السابع في تاريخه ليتأهل معها الفريق لبطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) في السعودية أكتوبر المقبل.