صحف القاهرة تبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "توفير الأراضى لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع مبادرة «حياة كريمة» على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ المشروعات بأنفسهم، لافتا إلى أن المرحلة الأولى هى الأصعب لأنها تتضمن جملة من التحديات والتنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، فى الوقت الذى ستكون الأمور فيه خلال المرحلتين الثانية والثالثة، أيسر وأسرع.

وشدد مدبولى فى هذا الصدد على ضرورة العمل على تذليل كافة التحديات لدفع العمل فى مشروعات «حياة كريمة» وفق البرامج الزمنية المستهدفة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات، وسرعة استكمال توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور عدد من كل الوزراء والمسئولين.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التمويلى للمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما عرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يرصد عدداً من التحديات فى تنفيذ المشروعات بعدد من القرى المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومى.

وفى حواره مع صحيفة "الأهرام" بمناسبة اليوم الوطنى الحادى والتسعين للمملكة، وتحت عنوان "ندعم مصر فى أزمة "سد النهضة"، أكد أسامة بن أحمد نقلى السفير السعودى بالقاهرة، أن العلاقات المصرية السعودية فى أفضل حالاتها، مشيرا إلى أن التنسيق السياسى بين قيادتى البلدين وصل إلى أعلى مستوياته، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة والمستمرة خلال السنوات الأخيرة بين الجانبين.

وقد عبر السفير السعودى بالقاهرة فى بداية حديثه، عن إعجابه الشديد وانبهاره بالشخصية المصرية، قائلا: "عليكم أيها المصريون أن تفخروا ببلدكم وبما حققتموه"، فما يحدث فى مصر «معجزة» بكل المقاييس، وما أراه من إنجازات تنفذ على أرض الواقع كل يوم، ما هو إلا دليل جديد على أن إرادة المصريين هى الراعى والحامى الوحيد لتلك الإنجازات.

وتطرق نقلى أيضا ـ فى حواره مع «الأهرام» ـ إلى الحديث عن العديد من الملفات الشائكة، التى كثيرا ما شغلت الرأى العام العربى والعالمى، حول سياسات المملكة تجاه بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة، حيث تحدث عن موقف بلاده من سد النهضة، مؤكدًا دعم بلاده لمصر فى أزمة سد النهضة، فضلاً عن وتطورات القضية الفلسطينية واتفاقات التطبيع التى وقعتها مؤخرا بعض دول الخليج مع إسرائيل، إلى جانب سياسات الرياض تجاه أزمات ليبيا واليمن والصحراء المغربية.

وتحت عنوان "معيط: تحسين الخدمات والحد من التهرب الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الإيصال الإلكترونى، الذى يعد أحد مشروعات التطوير ضمن منظومة تحديث ورقمنة السياسات المالية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق التجريبى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، تعزيزا لحوكمة الإيرادات العامة للدولة.

وقال الدكتور معيط إن مصر تسير بخطى قوية فى مجال التحول الرقمى، وتعد وزارة المالية من أولى المؤسسات التى بدأت فى تطبيق الرقمنة وتحويل الخدمات الحكومية الخاصة بها إلى خدمات رقمية، وفقا لأحدث الآليات التكنولوجية فى هذا المجال، مؤكدا أنه كان لمصر السبق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق العديد من الخدمات والآليات الإلكترونية، لتحسين مستوى الخدمات ورفع معدل الحوكمة والشفافية، للحد من الفساد وضبط أى تجاوزات، مضيفا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب.

وتحت عنوان "شقة كاملة التشطيب والمفروشات لبوسى "حدادة المنصورة"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سلم عقد شقة بمدينة محلة دمنة كاملة التشطيب والمفروشات لحدادة المنصورة بوسى سعد رمضان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، برعايتها ومساعدتها فى تحمل مسئولية أسرتها.

وأكد المحافظ" بأنه يجرى حاليا دراسة توفير ورشه لها وستتحمل مديرية التضامن الاجتماعى قيمتها الإيجارية كاملة.

وقرر "مختار" صرف 5 آلاف جنيه إعانة فورية لها و500 جنيه مساعدة شهرية لحين ضمها على برنامج تكافل وكرامة ومتابعتها بصفة مستمرة، من جانبها وجهت بوسى السكر للرئيس السيسى على رعايته الكريمة لها وتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية برعاية أسرتها، وأكدت أن الرئيس الإنسان لا ينسى فى خضم مهامه الجسام البسطاء والكادحين من أبناء الوطن لذا ليس غريبا أن يسكن قلوبهم جميعا خاصة وأنهم يشاهدون يوميا ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات تضمن لهم وأبنائهم والأجيال القادمة مستقبلا واعدا.

وتحت عنوان "د. السبكى: 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين فى 3 محافظات"، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة والتى تشمل حتى الآن محافظات بورسعيد والأقصر، والإسماعيلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولا إلى العمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والكبرى وذات المهارة أو طابع خاص، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية حتى الآن للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.

وفى حواره مع صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "الدكتور محمد عبدالعاطى: مصر السيسى أنفقت 200 مليون جنيه لمواجهة العجز المائى"، تناول وزير الرى محمد عبدالعاطى، الأمن المائى، باعتباره أحد أهم قضايا الوطن، بل إن المياه قضية مصر الوجودية فى الوقت الحالى.

وأضاف أن الوزارة تعمل على كيفية تلافى وجود فجوة قوامها الآن 54 مليار متر مكعب تمثل الـفـاروق بنى مواردنا المائية واحتياجاتنا المائية، مشيرًا إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأكد أن هناك نجاحا مبهرا فى تبطين الترع وتأهيلها، وسبل الرى الحديث، بالإضافة إلى توفير الدولة المصرية رغـم الشح المائى المياه الكافية لـرى 2.4 مليون فـدان فى الدلتا الجديدة.

وتحت عنوان "مصر تستقبل مليون جرعة "استرازينيكا"، أفادت صحيفة المصرى اليوم " أن مطار القاهرة الدولى سوف يستقبل شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية، وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالى لمراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، بلغ 830 مركزًا، بما فى ذلك مكاتب السفر.

وأكدت الوزارة أن الشحنة ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، فى المقابل كشفت هيئة الشراء الموحد أنها ستستقبل نهاية الشهر الجارى مليونًا و600 ألف جرعة من لقاح «فايزر»، و500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك الروسى».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أمس، إن مصر تعد من أوائل الدول داخل قارة إفريقيا التى عملت على تعدد مصادر اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية، وذلك حسب أحدث تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت وزيرة الصحة مستجدات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، والتى تضمنت تغطية 18 محافظة على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها خلال الفترة من 16 لـ21 سبتمبر الجارى، تم خلالها تسجيل 45 ألفًا و460 مواطنًا على الموقع الإلكترونى للوزارة، والخاص بتلقى اللقاح.

وتطرقت الوزيرة إلى التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح «فايزر» فى عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالى سعة التخزين بها 4.366 مليون سعة تخزينية، بالإضافة إلى شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع فى تجهيزات استقباله، كما تناولت الموقف التنفيذى للتطعيم فى مختلف الجهات، بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة، ووزارتا «التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى».

وتحت عنوان "الدولى للغاز: مصر حققت نجاحات فى جميع القطاعات"، ذكرت صحيفة "الوطن"، أن منتدى الطاقة العالمى والاتحاد الدولى للغاز، قررا اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الوزارى الثامن للغاز خلال عام 2022، والذى يتولى تنظيمه كل من منتدى الطاقة العالمى (IEF) والاتحاد الدولى للغاز (IGU).

وقد تم إصدار بيان صحفى أوضح أن المنتدى الخاص بالغاز الطبيعى سيناقش الانتعاش الاقتصادى العالمى بعد تداعيات جائحة COVID-19، والارتفاع الحاد فى أسعار الغاز الطبيعى الذى شهدته الأسواق خلال عام 2021.

كما سيقوم الوزراء بتقييم قضايا المناخ والطاقة العالمية عقب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ – قمة المناخ COP26، والمقرر عقده فى نوفمبر 2021.

وأشار البيان الصحفى الصادر إلى أن مصر قد شهدت، خلال السبع أعوام الماضية، تحولًا كبيرًا وحققت نجاحات فى جميع القطاعات مما جعلها «الوجهة المنشودة» لكبار المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وحاليا هى المقر الرئيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تم إنشاؤه مؤخرًا فى منطقة شرق المتوسط EMGF، وبالذى يقدم فرصًا لمزيد من التعاون والتكامل فى مجال الغاز لصالح المنطقة بأكملها.