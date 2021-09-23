مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: معدل البطالة فى مصر منخفض للغاية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أوشلان فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامى لظاهرة عمل الأطفال" المنعقدة حاليا فى الفيوم، أن هناك مشكلة عالمية فيما يتعلق بالفجوة بين تعليم الشباب وتوقعاتهم وبين واقع سوق العمل، لذا يجب على الشباب فى مصر والعالم أن يتحلوا بالمرونة لمواكبة واقع سوق العمل وليس بالضرورة التمسك بالعمل فى مجال التخصص.

وأشار إلى أن تعداد السكان فى مصر كبير وبالتالى فإن هناك عددا كبيرا من الشباب يصل إلى سوق العمل كل عام ويحتاج إلى أن يستوعبهم السوق الداخلى، وأيضا فى أماكن أخرى مثل دول الخليج وليبيا التى عادت مؤخرا لطلب الأيدى العاملة المصرية، لذلك على الشباب التحلى بالمرونة فى التفكير والتدريب لمواكبة سوق العمل.

‎ وأشار إلى أنه بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية قبل عامين، تمت مناقشة قضية وظائف المستقبل وضرورة إعداد الشباب لها، ونعمل حاليا مع الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة حول استراتيجية وظائف لمستقبل والتى تشمل التحول الرقمى والذكاء الصناعى، حيث إن الأمر يتضمن خلق وظائف جديدة وأيضا اختفاء وظائف حالية، لذا يجب أن يواكب ذلك نظام واستراتيجية للتدريب والتعليم تضمن تأهيل الشباب لمهن المستقبل.

‎ وفيما يتعلق بالتعاون بين المنظمة ومصر، قال ايريك اوشلان إن هناك العديد من مشروعات التعاون المهمة بين منظمة العمل الدولية ومصر ومنها مشروعات ذات طابع فنى وأخرى على مستوى السياسات، وهناك مشروعات على المستوى الكلى مثل دعم سياسات التشغيل وخلق فرص العمل، وأخرى على المستوى الجزئى تتعلق بدعم الشركات وتعزيز الانتاجية والتنافسية وحقوق العاملين.

‎ وأضاف ايريك اوشلان أن هناك أيضا مشروعات تعاون ذات أهمية وهى تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعى وتعزيز علاقات العمل فى مصر، بالإضافة إلى برنامج العمل اللائق، ومشروعات تعاون أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية والمعاشات والصحة.

واعتبر مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن معدل البطالة فى مصر منخفض للغاية حتى بالمقارنة بدول أخرى أكثر تقدما حيث حققت مصر فى هذا الصدد نتائج ايجابية للغاية، وتسعى المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء فى سوق العمل ليشمل جميع فئات المجتمع بدلا من سيطرة الرجال عليه لاسيما فى القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل أكثر للمرأة حيث إن الإحصاءات تظهر أن هناك المزيد الذى يتعين عمله فى هذا الصدد، والحكومة تدرك ذلك جيدا وتعمل معنا لزيادة مشاركة المرأة وكذلك شباب الخريجين الذين يجدون صعوبة فى ايجاد فرصة عمل فى مجال تخصصهم.

وأضاف إيريك اوشلان أن هناك جهودا، أيضا، تبذل ليشمل سوق العمل الفئات الأولى بالرعاية مثل الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يوجد لهم قانون فى مصر ولكن يتعين على الشركات تطبيقه واحترامه بما يضمن اندماجهم فى سوق العمل، علاوة على المهاجرين واللاجئين.

ونوه ايريك اوشلان بمشروعات التنمية الوطنية الكبيرة الجارى تنفيذها حاليا فى مصر، لافتا إلى أهمية العمل على مختلف المستويات الكلية والجزئية ودعم الشركات والتدريب والتوافق مع معايير العمل الدولية.