وزارة الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر...

- عبد العاطي يثنى على مجهودات اللجنة العلمية للأسبوع والفريق المعاون من اللجنة المنظمة في مراجعة وتقييم الأبحاث.

- الأبحاث العلمية المقدمة هذا العام اتسمت بالتنوع والجودة العالية.

- ترشيح عدد (٣٧) بحث للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه، واختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات الأسبوع.

- مشاركة واسعة في الأسبوع من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

- الأسبوع يتضمن معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاءا مع السادة أعضاء اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والمشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور/ عبد القوي خليفة الأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق حيث توجه سيادته بالشكر للسادة اعضاء اللجنة على مجهوداتها في مراجعة الأبحاث العلمية المقدمة هذا العام والتي اتسمت بالتنوع والجودة العالية.

كما توجه الدكتور عبد العاطي بالشكر للفريق المعاون من اللجنة المنظمة على المجهود الكبير في مراجعة وتقييم الأبحاث والتي تمت من خلال منصة تم إنشائها خصيصاً لأول مرة لتلقي الأبحاث ومراجعتها.

وقد تم ترشيح عدد (٣٧) بحث للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه ، كما تم اختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

ويأتي هذا الحدث الهام في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوي مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" ، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية ، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي ، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الاسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.