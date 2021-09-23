بعد إعتراضه على قرار النقابة..تامر أمين لـحسن شاكوش: «لو التصريح رجعلك تاني هتبقى دي الجريمة»

/651568/بعد-إعتراضه-على-قرار-النقابةتامر-أمين-لـحسن-شاكوش-لو-التصريح-رجعلك-تاني-هتبقى-دي-الجريمة

هاجم الإعلامي تامر أمين مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بعد أن أدل الأخير إعتراضه على قرار نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، وهو وقفه عن الغناء لأجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن هذه الغلطة الأولى من نوعها، وأنها لا تعد جريمة تستحق وقفه بشكل نهائي أو مثل هذا العقاب القاسي.

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تامر أمين يتهم حسن شاكوش بعدم تقديره للمسرح وقامته

تحدث الإعلامي تامر أمين عن هذا الأمر، خلال في برنامجه «آخر النهار»، قائلًا: «الجريمة أنك شايف أن اللي عملته عادي، وبالمنطق اللي أنت فيه لو النقابة طلعتلك تصريح هتكرر الخطأ مرة تانية، لأنك مش مقدر قيمة المسرح، ولا مُقدر كلمة فنان، الفنان رسالة وقيمة، قبل ما يكون كلمتين في أغنية.. وأنتَ لم تُقدر القامات والشخصيات التي وقفت على المسرح قبلك».

وتابع تامر أمين معربا عن غضبه من شاكوش: : «خشبة المسرح دي قدس الأقداس، المكان اللي فيه شهرتك ونجوميتك، وحب الناس والفلوس لازم تحترموا، مش تحوله لوصلة ردح أمام الملايين، ولو أنت حتى هذه اللحظة، لم تشعر بقيمة الخطأ الذي ارتكبته، فهذا خطأ أكبر، وأرجو من أصدقائه المقربين أن ينصحوه بأن ما فعله جريمة».

تامر أمين يصف المهرجانات بالفن الهابط

وأضاف الإعلامي تامر أمين مشيرا إلى أنه يعتبر أغاني المهرجانات فن هابط حتى اذ كان من محبيها، فقال: «كلنا حتى لو بنحب أغانيك هنرفض هذا السلوك، ونرفض أن تتحول خشبة المسرح لمكان للردح،، لأن هذا له علاقة بمظهرنا وصورتنا أمام العالم.. الغُنى المبتذل تُغيب للوجدان والعقول، والفن الهابط خطره لا يقل عن خطر المخدرات، كفاية نغيب عقولنا أكثر من كده».

حسن شاكوش يعترض على قرار النقابة

الجدير بالذكر، أنه تحدث حسن شاكوش، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: قائلًا: "قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلط، ودي كانت أول غلطة ليا، دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

وتابع:"حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة.. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس"، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.