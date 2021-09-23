للمرة الأولى..إليسا تتألق على أراضي بغداد بحفل غنائي جديد

/651570/للمرة-الأولىإليسا-تتألق-على-أراضي-بغداد-بحفل-غنائي-جديد

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي لأول مرة بمدينة بغداد وذلك في يوم الجمعة الموافق 22 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح سندباد لاند.

دوت الخليج يرصد موعد حفل إليسا ببغداد

حفل إليسا ببغداد

وروجت إليسا لحفل بغداد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر اذ نشرت البوستر الخاص بالحفل وعلقت عليه قائلة: «أخيرًا هقابلكوا أحبابي في بغداد».

إليسا تكشف إعتزالها تويتر

الجدير بالذكر، أنه كانت قد كشفت المطربة اللبنانية إليسا مؤخرا، للجمهور عن أحدث قراراتها الشخصية وهي الإبتعاد عن موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لافته إلى أن هذا الموقع أصبح يسبب إزعاج نفسي لها.

وكتبت الفنانة إليسا في أخر تغريداتها على موقع تويتر، موضحة أسباب إبتعادها عنه، قائلة: ““صباح الخير يا متابعيني العُزاز، سأغيب عنكم شوية وبرجعلكم بعد فترة لأنه كتير تعبت أعصابي من اللي موجود على تويتر.. ولكن مؤكدًا سأفتقدكم.. أحبكم جميعًا”، لكنها عادت بعد أيام قليلة من إعلانها.

إليسا تستعد لتسجيل أغنية جديدة

تتعاون المطربة اللبنانية إليسا مع الملحن مروان خوري في أغنية جديدة لم يُكشف عن اسمها حتى الآن، ولكن من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجأت.

وغردت إليسا بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "زيارة غالية من علي المولى وجايبلي هديتين.. أول هدية صورة أبي لتبقى حد قلبي، وتاني هدية أغنية دغري فاتت على قلبي.. قولو مبروك اخترنا أول أغنية رسميًا وما رح خبركن مفاجأتها".

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى: "نسيت أقول أن الأغنية كمان من ألحان مروان خوري".

وطرحت إليسا سابقًا بودكاست خاص بها، بعنوان هيدي أنا، حيث تعتبر هي أول فنانة عربية تُطلق البودكاست الخاص بها، حصريًا على تطبيق أنغامي، ويتضمن 12 حلقة، حلقة واحدة كل أربعاء.