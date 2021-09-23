الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطنى السعودى

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودى، بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطنى السعودى، مقدرا الدور الرائد للمملكة فى مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز فى خدمة الإسلام والمسلمين.





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