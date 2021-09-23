مدبولى: استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام من الرئيس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، يضم مايك وايتفيلد، رئيس شركة نيسان إفريقيا، وتوماس شافر، الرئيس التنفيذى لشركة سكودا العالمية، وماركوس ثيل، نائب رئيس شركة بوش فى إفريقيا.





وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وسامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مسار دعم صناعة السيارات، مشيرا فى هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وإقرار الحافز النقدى للسيارات الكهربائية، وكذا إطلاق البرنامج التحفيزى لرد أعباء صادرات السيارات، مُضيفا أن الخطوات التى اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية.

من جانبه، استعرض المهندس يحيى زكى الحوافز التى يتم منحها للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تجعل منها مقصداً مهماً للاستثمار العالمى، مؤكداً أن المنطقة جاهزة ومستعدة لاستقبال استثمارات كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع السيارات.

فى ذات السياق، أكد رئيس وأعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات أن مصر تمتلك كل المقومات التى يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات، مؤكدين أن مصر هى الاختيار الأفضل فى الفترة القادمة.

واستعرض أعضاء الرابطة خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات كبيرة فى مجال تصنيع السيارات فى منطقة شرق بورسعيد، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات فى مصر وإفريقيا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أبدى ترحيب الحكومة بعرض أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، مؤكداً أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه فور الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمشروع، فسوف يحظى باهتمام ورعاية على أعلى مستوى من الدولة المصرية، وهو الأمر الذى كان مثار ترحيب كبير من جانب أعضاء الرابطة الإفريقية، مؤكدين أن ذلك يثبت صحة اختيارهم لمصر كوجهة مثالية للاستثمارات المقبلة