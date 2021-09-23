وزيرة الهجرة: بحث مشاركة شباب المصريين بإنجلترا فى الترويج لحياة كريمة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، إن هذه الحلقة النقاشية تم تنظيمها بالتنسيق مع "مينا مكين" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين فى إنجلترا، موضحة أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لشبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث إن هؤلاء الشباب والمصريين بالخارج هم خير سفراء لمصر، وحائط صد قوى أمام كل ما يتم الترويح له ضد الدولة المصرية من معلومات مغلوطة بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن لقاء الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة يعد البداية لسلسلة من اللقاءات التى سوف ينظمها مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج مع شباب الدارسين فى عدد من الدول حول العالم لإطلاعهم على كافة التفاصيل وجهود الدولة، بالإضافة إلى الاستماع لهم ولأفكارهم وآرائهم.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم رسميًا اختيار 19 ممثلاً من 19 دولة حول العالم ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى MEDCE"، مشيرة إلى أننا فى عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، وقالت: "إننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب فى المرحلة الحالية ومشاركتهم فى صنع القرار السياسى أصبح واقعا ملموسا".
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الشباب المصرى بالخارج هم محور أساسى لعمل وزارة الهجرة، معربة عن فخرها بأبنائنا الدارسين بالخارج وحرصهم على تطوير معارفهم وخبراتهم بما يعود بالنفع على الوطن، لافتة إلى أن الأوقات العصيبة تبرز الأفكار الهامة، حيث أشارت إلى انطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار مع جائحة كورونا وتوقف الجامعات، مؤكدة أن شبابنا الدارسين بالخارج كنز لمصر بل وأصبح لدينا من ينقل الصورة الحقيقية للخارج عما يحدث فى مصر من إنجازات.
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