برعاية الرئيس.. الرى تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه 24 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لقاءً مع أعضاء اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والمشكلة برئاسة الدكتور عبد القوى خليفة الأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، حيث توجه بالشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتها فى مراجعة الأبحاث العلمية المقدمة هذا العام والتى اتسمت بالتنوع والجودة العالية.





وتوجه الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بالشكر للفريق المعاون من اللجنة المنظمة على المجهود الكبير فى مراجعة وتقييم الأبحاث والتى تمت من خلال منصة تم إنشائها خصيصاً لأول مرة لتلقى الأبحاث ومراجعتها.

وأوضح البيان، أنه تم ترشيح (37) بحثا للنشر من خلال مجلة المركز القومى لبحوث المياه، كما تم اختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

ويأتى هذا الحدث الهام فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية.

ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين فى قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" ، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى، ومنتدى الاستثمار الإفريقى الأوروبى، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التى ينظمها بنك الاستثمار الأوروبى.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.